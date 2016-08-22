عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أبحاث

نمو الناتج المحلي الحقيقي للكويت بدعم من قوة الاستثمار

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر