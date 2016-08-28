تباطؤ معدل التضخم بالسعودية لـ 3.8% في يوليو آخر تحديث: الأحد 24 ذو القعدة 1437 هـ - 28 أغسطس 2016 KSA 19:15 - GMT 16:15 تارخ النشر: الأحد 24 ذو القعدة 1437 هـ - 28 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 رابط مختصر شارك تباطؤ معدل التضخم بالسعودية لـ 3.8% في يوليو PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار السعودية تترقب كيانا جديدا للبتروكيماويات بـ 11 ... مليار دولار 17:39 GMT "إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ ... "صندوق الخبير ريت" 06:01 GMT تقرير: استئناف مشاريع "أرامكو" يرفع تدفقات العقود 05:30 GMT الكويت ترفع احتياطي النقد الأجنبي 1.6 مليار دولار في ... أغسطس 06:13 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع توجيه لمنع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى السعودية (64677 مشاهدة) بالوثائق والأسماء.. ميليشيات إيران تسيطر على أموال ... النفط العراقي و"المركزي" (11187 مشاهدة) الريال الإيراني يتراجع لأدنى مستوى له بعد إعادة ... واشنطن العقوبات (10160 مشاهدة) هذه المدينة تستهدف الأثرياء.. وعمليات هروب مرتقبة (9183 مشاهدة) السعودية تترقب كيانا جديدا للبتروكيماويات بـ 11 ... مليار دولار (8569 مشاهدة) هل يساوي تطبيق تيك توك 60 مليار دولار؟ (7670 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (95357 مشاهدة) توجيه لمنع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى السعودية (64677 مشاهدة) اكتشاف بئر ضخم للغاز الطبيعي في مصر (48105 مشاهدة) منزل في إيطاليا مقابل 32 دولارا فقط (43772 مشاهدة) الطيران المدني يعلن شروط دخول غير السعوديين (42517 مشاهدة) اليوم بدء سريان السماح بدخول الخليجيين وأصحاب ... التأشيرات السعودية (36786 مشاهدة) اختيار المحرر خالد أنور للعربية.نت: شعرت أن يسرا أمي.. ومحظوظ بالوقوف أمام عادل إمام شاهد ماذا فعل شابان مع عجوز معاق ذهنياً أثار غضب المصريين فرخة لا وجود لها شغلت مصر لأيام تظهر حقيقتها في بلد آخر