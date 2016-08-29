تباطؤ مبيعات عقارات الكويت بضغط من عوامل موسمية آخر تحديث: الاثنين 25 ذو القعدة 1437 هـ - 29 أغسطس 2016 KSA 13:17 - GMT 10:17 تارخ النشر: الاثنين 25 ذو القعدة 1437 هـ - 29 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 رابط مختصر شارك تباطؤ مبيعات عقارات الكويت بضغط من عوامل موسمية PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار مؤشر سوق السعودية على بعد نقاط من محو خسائر العام 08:02 GMT أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال عودة الإنتاج الليبي 08:15 GMT "إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ ... "صندوق الخبير ريت" 06:01 GMT شل تنوي تخفيض تكاليفها بـ40% 08:28 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع توجيه لمنع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى السعودية (64677 مشاهدة) بالوثائق والأسماء.. ميليشيات إيران تسيطر على أموال ... النفط العراقي و"المركزي" (11187 مشاهدة) الريال الإيراني يتراجع لأدنى مستوى له بعد إعادة ... واشنطن العقوبات (10160 مشاهدة) هذه المدينة تستهدف الأثرياء.. وعمليات هروب مرتقبة (9183 مشاهدة) السعودية تترقب كيانا جديدا للبتروكيماويات بـ 11 ... مليار دولار (8569 مشاهدة) هل يساوي تطبيق تيك توك 60 مليار دولار؟ (7670 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (95357 مشاهدة) توجيه لمنع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى السعودية (64677 مشاهدة) اكتشاف بئر ضخم للغاز الطبيعي في مصر (48105 مشاهدة) منزل في إيطاليا مقابل 32 دولارا فقط (43772 مشاهدة) الطيران المدني يعلن شروط دخول غير السعوديين (42517 مشاهدة) اليوم بدء سريان السماح بدخول الخليجيين وأصحاب ... التأشيرات السعودية (36786 مشاهدة) اختيار المحرر بسلحفاة.. حاولت أميركا حماية أطفالها من النووي السوفيتي خالد أنور للعربية.نت: شعرت أن يسرا أمي.. ومحظوظ بالوقوف أمام عادل إمام شاهد ماذا فعل شابان مع عجوز معاق ذهنياً أثار غضب المصريين