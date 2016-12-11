NBK: ما هي أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المرتقبة؟

بدأ الأسبوع مع نتيجة الاستفتاء الإيطالي التي جاءت عكس غالبية التوقعات. وأضاف البنك المركزي الأوروبي إلى هذا الإرباك بإعلانه عن خفض قدره 20 بليون يورو في برنامجه لشراء الأصول، ليصل إلى 60 بليون يورو شهريا بدءا من أبريل 2017 ، ولكنه مدّد البرنامج حتى ديسمبر 2017 .

وأدرك السوق أن هذه طريقة ذكية لتقليص البرنامج، خاصة أن البنك أوضح أنه قد يرفع قيمة الشراءات في أي وقت تجاوبا مع الأحداث.

وإضافة لذلك، كان المؤتمر الصحفي لرئيس البنك، ماريو دراغي، حمائيا لدرجة أن اليورو بقي قريبا من أدنى مستوياته لهذه السنة. وقال دراغي إن التوقعات الاقتصادية لموظفي البنك الخاصة بمعدل التضخم في منطقة اليورو الذي سيبلغ % 1.7 في 2019 "لم تكن بالفعل" قريبة من النسبة المستهدفة التي تبلغ أقل بقليل من % 2