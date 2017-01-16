تقرير الجزيرة كابيتال عن شركة المراعي: مبيعات متوافقة مع توقعاتنا للربع الرابع 2016؛ تأثر صافي الربح من خسائر الإطفاء وارتفاع تكلفة التمويل. أسهم رفع كفاءة الإنتاج وتحسين تكاليف المدخلات في اتساع هامش إجمالي الربح للربع الرابع 2016 بمقدار 320 نقطة أساس. بارقة أمل للمراعي من تطبيق رسوم الإستيراد على الدواجن. نستمر في التوصية "محايد".
الجزيرة كابيتال: بارقة أمل للمراعي من رسوم الاستيراد
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