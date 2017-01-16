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الضغوط مستمرة على قطاع الأسمنت السعودي

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التقرير الشهري للجزيرة كابيتال عن قطاع الأسمنت السعودي: إرساليات الأسمنت: حققت إرساليات الأسمنت نموا لشهر ديسمبر عن الشهر السابق بمعدل 3.2%، بينما تراجعت بنسبة 25.0 % عن الشهر المماثل من العام السابق، فرص محدودة للاستفادة من رفع الحظر عن التصدير. تستمر الضغوط على أساسيات القطاع في العام 2017 نتيجة ضعف السيولة ووضع أولويات للإنفاق الحكومي على المشاريع.

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