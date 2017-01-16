التقرير الشهري للجزيرة كابيتال عن قطاع الأسمنت السعودي: إرساليات الأسمنت: حققت إرساليات الأسمنت نموا لشهر ديسمبر عن الشهر السابق بمعدل 3.2%، بينما تراجعت بنسبة 25.0 % عن الشهر المماثل من العام السابق، فرص محدودة للاستفادة من رفع الحظر عن التصدير. تستمر الضغوط على أساسيات القطاع في العام 2017 نتيجة ضعف السيولة ووضع أولويات للإنفاق الحكومي على المشاريع.
الضغوط مستمرة على قطاع الأسمنت السعودي
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