الضغوط مستمرة على قطاع الأسمنت السعودي

التقرير الشهري للجزيرة كابيتال عن قطاع الأسمنت السعودي: إرساليات الأسمنت: حققت إرساليات الأسمنت نموا لشهر ديسمبر عن الشهر السابق بمعدل 3.2%، بينما تراجعت بنسبة 25.0 % عن الشهر المماثل من العام السابق، فرص محدودة للاستفادة من رفع الحظر عن التصدير. تستمر الضغوط على أساسيات القطاع في العام 2017 نتيجة ضعف السيولة ووضع أولويات للإنفاق الحكومي على المشاريع.