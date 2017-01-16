جيه إل إل: مدفوعات بـ 10 مليارات دولار تدعم العقارات السعودية

شهدت بداية عام 2016 الإطلاق المحوري للخطط الهيكلية لرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وهما المبادرتان الرئيسيتان اللتين قدمتهما المملكة لمواجهة تحديات عام 2015 المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليه من خفض للإنفاق الحكومي. وأشار تقرير شركة جيه إل إل الصادر بعنوان "عام 2016 تحت المجهر" حول أداء قطاع العقارات في السعودية، إلى عوامل معززة للنظرة المستقبلية منها إصدار الحكومة لمدفوعات بإجمالي 10.6 مليار دولار للمقاولين وضخ 20 مليار ريال سعودي في النظام المصرفي.