NBK: التضخم في الكويت يستقر عند 3.5% في ديسمبر

استقر معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر ديسمبر إثر انخفاض التضخم في أسعار خدمات المسكن والمواد الغذائية مقابل ارتفاعه في المكونات الأخرى. إذ بلغ التضخم العام 3.5٪ على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر مقارنة بمستواه في شهر نوفمبر البالغ 3.4٪ وذلك نتيجة التراجع المستمر في تضخم أسعار المواد الغذائية والتباطؤ في تضخم أسعار خدمات المسكن مقابل الارتفاع الذي سجله كل من مكون المفروشات المنزلية ومكون النقل والمواصلات ومكون المطاعم.

وبلغ معدل التضخم الأساس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية أعلى مستوى له منذ عدة سنوات ليستقر عند 4.2٪ على أساس سنوي.