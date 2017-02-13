الجزيرة كابيتال: أسعار النفط تسعى لاتجاه جديد

أسعار النفط تسعى لاتجاه جديد كان سعر خام برنت في بداية شهر يناير عند 57.1 دولار للبرميل بعد اتفاقية الدول الأعضاء في أوبك لخفض الإنتاج.

مع ذلك، تراجعت الأسعار إلى 55.5 دولار للبرميل خلال يناير بسبب قوة الدولار الأميركي وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة، أثارت هذه الارتفاعات في المخزون المخاوف من حدوث مشاكل في الامداد، حيث خفضت الدول الأعضاء في أوبك الانتاج. مع ذلك، لم تؤثر التحركات الأميركية الجديدة ضد إيران على انتاج النفط، ولكنها أدت إلى تقلب طفيف في الأسعار. ويتوقع العاملين في الصناعة ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع التزام الدول المنتجة باتفاق تخفيض الإنتاج هذه المرة بخلاف الاتفاقيات الماضية.