NBK: تحسن أسعار النفط يرفع فائض الحساب الجاري للكويت

ارتفع فائض الحساب الجاري في الكويت قليلاً خلال الربع الثالث من العام 2016 على خلفية تحسن ميزان السلع الذي اتسع للربع الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع إيرادات الصادرات إثر ارتفاع أسعار النفط.

وساهم تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج والواردات أيضاً في دعم ارتفاع الفائض. وبالرغم من هذا التحسن إلا أن فائض الحساب الجاري لا يزال متراجع اً بواقع 24 ٪ على أساس سنوي ليصل إلى 0.5 مليار ديناركما لا يزال أدنى من مستوياته التاريخية عند 5.6 ٪ كنسبة سنويّةً من الناتج المحلي الإجمالي.

ونتوقع أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة تدريجية تماشيا مع تحسن أسعار النفط. إذ من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائض اً بسيطا بنحو 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 ومن ثم يتحسن لاحقاً إلى 5 -٪ 6 ٪ في العامين 2017 و 2018 والذي سيعزى غالباً إلى ارتفاع أسعار النفط.