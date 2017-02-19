ما هي اعتبارات رفع أسعار الفائدة بأميركا في مارس؟

لقد شارفت فترة رئاسة جانيت يلن لمجلس الاحتياط الفدرالي على الانتهاء، فإنه من المرجح أن يبدأ السوق بتحويل تركيزه إلى البديل المحتمل. وإضافة لذلك، ستكون هناك ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس محافظي المجلس الفدرالي بحلول أبريل، ونظرا إلى أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، فسيكون من السهل على الأرجح أن يعيّن الرئيس أشخاصا قريبين من برنامجه.