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صناديق الاستثمار العقاري السعودية الأفضل أداء في فبراير

المصدر: العربية.نت
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أغلق مؤشر السوق الرئيسي مع نهاية شهر فبراير عند 6972 نقطة، بانخفاض 1.8 % عن شهر يناير، كما بلغ إجمالي قيمة التداول 75.61 مليار ريال سعودي. بلغ تداول أسهم شركات كل من قطاع التأمين وقطاع المواد الأساسية بما يقارب 41.9 % من إجمالي القيمة المتداولة خلال الشهر. تصدر كل من مؤشر تداول صناديق الاستثمار العقاري وقطاع السلع طويلة الأجل القطاعات الأفضل أداء بارتفاع منذ بداية العام وحتى تاريخه بمعدلات 17.1 % و 8.2 % على التوالي. في المقابل، كان أداء قطاع الإعلام الأسوأ بانخفاض 18.0 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، يليه قطاع النقل بانخفاض 15.1 % خلال نفس فترة المقارنة. من ناحية أخرى، كان سوق البحرين السوق المالي الأفضل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالشهر السابق بينما كان السوق المالي السعودي الأسوأ أداءً.

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