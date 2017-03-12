البيانات الأميركية تدعم رفع أسعار الفائدة في مارس

قال الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفدرالي، بن برنانكي، في مقابلة هذا الأسبوع إن المجلس كان "في مسار جيد جدا" في تحضيره لرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم وتدريجيا فيما بعد، وقال "إنهم يريدون التحرك بما يكفي للتأكد من أن التضخم يبقى تحت السيطرة، وكل الإشارات تدل على أنه كذلك."

وأضاف أيضا أن مسؤولي المجلس الفدرالي "يبلغون أنهم ينوون التحرك الأسبوع القادم والاستمرار بتطبيع أسعار الفائدة تدريجيا" بعد ذلك طالما بقي التوقع الاقتصادي قويا، والبطالة في تراجع، والأجور في ارتفاع. وقال "يبدو حتى الآن أنهم يسيرون في مسار جيد جدا."