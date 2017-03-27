الكويت: اعتدال إنفاق المستهلكين في 2016

استمر قطاع المستهلك بالاعتدال منذ أواخر العام 2015 تماشياً مع التراجع الملحوظ في نمو كل من القروض الشخصية والواردات اللذان تزامنا مع تدني أسعار النفط وسط اتخاذ السلطات سياسات تقشفية. فقد دلّت معظم مؤشرات المستهلك على وجود تراجع خلال العام 2016 وذلك على الرغم من حفاظ نمو الدخل الأسري والتوظيف على قوتهما كما بقيت ثقة المستهلك متدنية بصورة ملحوظة. وظل نمو الإنفاق الائتماني أيضاً متدنياً بعد أن شهد تقلبات عديدة إلى أن بلغ مستويات منخفضة في وقت ما من العام. ولا يزال توظيف الكويتيين في الوقت نفسه يشكل دعماً جيداً للقطاع ونموه نتيجة ثبات وتيرة التوظيف الحكومي.