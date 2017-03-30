أبرز التوقعات لنتائج الشركات السعودية في الربع الأول

كشفت شركة الجزيرة كابيتال عن توقعاتها لعدد من #الشركات والبنوك #السعودية في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب "الجزيرة كابيتال" فمن المتوقع أن يحقق #مصرف #الراجحي أرباحاً بنحو 2.1 مليار ريال، في الربع الأول من 2017، الإنماء 399.9 مليون ريال، بنك البلاد 221.2 مليون ريال.

كما توقعت الجزيرة كابيتال أن تصل أرباح شركة #سابك إلى 5.042 مليار ريال، #سبكيم 98.8 مليون ريال، بتروكيم 144.3 مليون ريال.

وتوقعت أن تحقق #الاتصالات السعودية أرباحاً بنحو 2.29 مليار ريال، موبايلي 19.1 مليون ريال.

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