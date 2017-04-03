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كيف كان أداء الاقتصاد العالمي بالربع الأول؟

المصدر: العربية.نت
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شهد العالم في الربع الأول من العام تنصيب الرئيس الأميركي غير التقليدي دونالد ترمب في يناير وبداية اعتماد مجلس الاحتياط الفدرالي سياسة مالية "طبيعية" أو أكثر تشدّدا، وهذا انعكس على الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.

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