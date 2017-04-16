الراجحي كابيتال: تمديد اتفاق الأوبك ينعش سوق النفط

بعد الاتفاقية التي توصلت اليها دول الأوبك في نوفمبر لخفض انتاج النفط ، و التفاؤل بالتزام الأعضاء بهذا الاتفاق، فقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا ،حتى بلغت 1.75 دولارا للبرميل في 6 يناير 7 غير أن المخاوف الأخيرة حول وصول المخزونات لأعلى مستوياتها على الاطلاق بسبب الطلب العالمي الأضعف منالتوقعات ، أدت لأن تصل أسعار النفط الى أدنى مستوى لها خلال أربعة شهور . إننا نعتقد أن انخفاض الطلب يعزى أساسا لعوامل موسمية ، وبالتالي فان مستوى المخزون يمكن أن ينخفض من مستويات الذروة التي وصل اليها ، فور ارتفاع الطلب .