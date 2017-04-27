هل سيؤدي طرح أرامكو إلى تحسين الكفاءة التشغيلية؟

من أجل تحقيق أهداف المملكة الواردة في وثائق برنامج التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030، فقد بدأت المملكة العربية السعودية بالفعل ومنذ العام الماضي، في العملية المطلوبة لتنويع الاقتصاد من أجل خفض اعتمادها على النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة. وتم بالفعل الاعلان عن سلسلة من الاصلاحات، شملت الخصخصة التي سوف تلعب دورا هاما في اعادة تشكيل الاقتصاد السعودي. وترغب الحكومة في تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورا كبيرا في عملية التنمية التي تشهدها المملكة ، بينما تتحول هي الى الاهتمام أكثر بالدور التنظيمي. وبينما نجد أن الحكومة تستخدم أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى الاستثمارات الخاصة المباشرة عن طريق قطاعات رئيسية، فان ادراج شركة أرامكو السعودية عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ،الذي من المرجح أن يتم في منتصف 2018 ( حصة تبلغ 5%) ، يحتل مكان الصدارة في خطتها الرامية لتنويع النشاطات الاقتصادية.