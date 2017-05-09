تراجع المبيعات تضغط على أرباح "أسمنت الجنوبية"

أعلنت شركة أسمنت الجنوبية عن مجموعة من النتائج الضعيفة للربع الأول 2017 نتيجة لانخفاض حاد في متوسط سعر البيع المحقق، الى جانب حجم المبيعات المنخفض. وبلغ صافي ربح الشركة 105 مليون ريال، بانخفاض بنسبة 63% على أساس سنوي، وكان بذلك أقل من تقديراتنا ( 129 مليون ريال) ومن متوسط تقديرات المحللين ( 148 مليون ريال). وقد تأثر أداء الشركة بانخفاض بنسبة 33% في حجم المبيعات في الربع الأول، مقارنة بمتوسط الانخفاض في القطاع الذي بلغ 20%.اننا نعتقد أيضا، أن ضغوط الأسعار في المنطقة الغربية، كان لها تأثيرها السلبي على متوسط سعر البيع المحقق الذي انخفض بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل الى 198 ريالا للطن (تمكنت الشركة في الماضي من المحافظة على متوسط مستقر لسعر البيع المحقق بلغ حوالي 240 ريال/طن في الفترة من الربع الأول 2013 الى الربع الثالث 2016).