الراجحي كابيتال: خطط توسع جرير محرك لنمو الإيرادات

تفوقت نتائج جرير للربع الأول 2017على التقديرات وكان أبرزها نمو الايرادات بأكثر من التوقعات( 20.3% على أساس سنوي، مقابل تقديراتنا التي بلغت 16% على أساس سنوي) وهامش الربح الاجمالي (14.5% مقابل تقديراتنا التي بلغت 13.8% على أساس سنوي ). ومن المحتمل أن يكون المحرك الأساسي لنمو الايرادات هو التوسع الكبير بإضافة محلات جديدة (7 متاجر في أرباع السنة الأخيرة، تمثل أعلى اضافات سنوية على الاطلاق)، والنمو الأفضل من التوقعات للمحلات القائمة ( بنسبة 3% تقريبا على أساس سنوي وفقا لحساباتنا ، مقارنة بانخفاض مقدر بنسبة 0.5% على أساس سنوي)، إلى جانب ايرادات قسم الجملة التي تجاوزت التقديرات.