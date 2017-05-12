دراسة: وضع مالي جيد للسعودية بالربع الأول من 2017

أعلنت السعودية، لأول مرة في تاريخها، عن وضعها المالي الربعي للربع الأول 2017.وقد ارتفعت إيرادات المملكة للربع الأول الى 144 مليار ريال، بينما بلغ الانفاق 170 مليار ريال، مما يشير إلى عجز بلغ 26 مليار ريال. ويبلغ العجز المعلن للربع الأول، نصف العجز المستهدف للربع الذي يبلغ 49.5 مليار ريال (تم التوصل اليه بتوزيع العجز المتوقع الذي يبلغ 198 مليار ريال لعام 2017 على أرباع السنة). وعلى أساس ربعي، فقد تحقق هذا الانخفاض في العجز الحقيقي عن المستهدف، أساسا بفضل الانفاق الذي جاء أقل من المستهدف بينما كانت إيرادات الربع الأول (وان كانت قد ارتفعت بنسبة 115% على أساس سنوي) جاءت أقل بشكل طفيف عن ربع الايرادات المستهدفة التي بلغت 170 مليار ريال.