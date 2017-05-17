مسار السياسة النقدية الأميركية يقود الانتعاش الاقتصادي

وصف بنك الاحتياطي الفدرالي، التباطؤ في الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول 2017، بأنه" مؤقت"، وعليه فقد أبقى على الاحتمالات مفتوحة لارتفاع سعر الفائدة في اجتماعه الذي سيعقد في شهر يونيو. إن مسار السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو ، يشير الى مراحل مختلفة من الانتعاش ، اذ يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة تدريجيا ، بينما يعمل البنك المركزي الأوروبي على المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى صفري مع استمراره في برنامجه الضخم لشراء الاصول.وعلى صعيد القارة الاسيوية ، فقد سرعت الصين بعض الأنظمة من أجل تخفيف المخاطر المالية وفقاعات الاصول التي تسببت فيها سنوات من السياسات المتساهلة .ان المؤشرات الاقتصادية المشجعة التي برزت مؤخرا ، ربما تدعم اجراءات الحكومة الصينية الرامية الى التشدد في الأنظمة. وفي الوقت ذاته، فقد تسارعت معدلات النشاط الاقتصادي في اليابان والهند ، مدعومة بارتفاع طلبات الصادرات .بيد أن المخاطر الرئيسية للانتعاش الاقتصادي الحالي ، تظل تكمن في تنفيذ اجراءات أصحاب سياسة الحمائية ، وتزايد مستوى الدين الصيني ، الى جانب مخاطر انخفاض قيمة اصول النظام البنكي.