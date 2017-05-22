الجزيرة كابيتال: نتائج الطيار متوافقة مع توقعاتنا

قالت شركة الجزيرة كابيتال إن نتائج مجموعة الطيار السعودية جاءت متوافقة مع تقديراتنا. حيث أعلنت شركة الطيار عن صافي ربح للربع الأول 2017 بقيمة 137 مليون ريال سعودي مقابل توقعاتنا لصافي ربح بقيمة 141.7 مليون ريال واستمرار تعافي المبيعات عن طريق الإنترنت مع تقليل الهوامش، ليكون بذلك متوافق مع نظرتنا طويلة الأجل للشركة.