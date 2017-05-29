قررت منظمة الأوبك تمديد اتفاقيتها للحد من تخمة الانتاج لمدة ستة أشهر أخرى حتى مارس 2018. وبينما كان هذا القرار متوقعا بدرجة كبيرة، فقد أدت التوقعات بإجراء خفض أكبر، الى هبوط في سعر النفط فورا بعد الاعلان عن تمديد الاتفاقية. ورغما عن أن أسعار النفط ظلت بدون تغيير في معظمها منذ الاتفاقية الأولى (نوفمبر 2016)، فإننا نعتقد أن قرار تمديد الاتفاقية كان مهما، وذلك لأنه بدون هذا الاتفاقية، لتحول العجز النفطي الحالي (وفقا لبيانات وكالة معلومات الطاقة لشهر مارس ، عند مستوى 0.71 مليون برميل في اليوم) الى فائض، وهو أمر سلبي لأسعار النفط. وقد كان مستوى الالتزام بالاتفاقية الحالية، ممتازا حتى الان اذ انخفض انتاج النفط بمقدار 1.21 مليون برميل في مارس، مقارنة بمعدل الخفض المتفق عليه وهو 1.16 مليون برميل في اليوم ، من مستويات شهر سبتمبر الأساسية.
الراجحي كابيتال: خفض إنتاج النفط يبقى مهماً للأسواق
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