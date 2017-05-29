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كيف كان أداء الشركات السعودية في الربع الأول؟

المصدر: العربية.نت
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تقرير لشركة الجزيرة كابيتال للتعليق على أداء الشركات السعودية في الربع الأول من العام الجاري 2017.

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