تقرير لشركة الجزيرة كابيتال للتعليق على أداء الشركات السعودية في الربع الأول من العام الجاري 2017.
كيف كان أداء الشركات السعودية في الربع الأول؟
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