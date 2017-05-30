بدأ انفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية في الارتفاع قبيل حلول شهر رمضان المبارك كما تشير الى ذلك عمليات نقاط البيع التي ارتفعت بنسبة 11.4% على أساس سنوي في أبريل 2017 لتصل الى 16.5 مليار ريال. ومن المرجح أن تكون بيانات نقاط البيع القوية قد تلقت الدعم جزئيا من قرار اعادة العلاوات والبدلات والمكافآت للعاملين بالدولة، الذي صدر في الأسبوع الأخير من أبريل.
16.5 مليار ريال عمليات البيع بالبطاقات في السعودية
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