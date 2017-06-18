الراجحي المالية: حذار من الإفراط بالتفاؤل بالتحول لسوق ناشئة

تقرير الراجحي كابيتال: في يوم 20 يونيو، سوف تعلن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال ( ام اس سي أي) ما اذا كان سوف يتم ادراج المملكة العربية السعودية في قائمتها التي تخضع للمراجعة تمهيدا لإمكانية ترفيعها الى وضعية الأسواق الناشئة.

وعقب العديد من اصلاحات السوق التي قامت بها المملكة على مدى سنوات، مثل فتح الأسواق للمستثمرين الأجانب، وتغيير المدة الزمنية لتسوية الصفقات الى نظام التسوية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة T+2 ، وخفض متطلبات الأصول المدارة للمؤسسات المالية المؤهلة ، وادخال نظام البيع على المكشوف وغيرها، فإننا نعتقد أن احتمالية ادراج المملكة في مؤشر ام اس سي أي، سوف تكون عالية.