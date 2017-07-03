انعكاسات تراجع النفط على أسواق المال الخليجية

تراجعت الأسواق الإقليمية في الربع الثاني من عام 2017، مواصلة أدائها الضعيف مقارنة بالأسواق العالمية، بإستثناء السعودية. فقد تراجع مؤشر مورجان ستانلي السعري لدول مجلس التعاون الخليجي بإستثناء السعودية بنسبة 5.2٪ خلال هذا الربع، وصاحبه تراجع في معظم الأسواق مع انخفاض ملحوظ في كمية الأسهم المتداولة. رغم ذلك، فقد تعزز أداء السعوية في اواخر الربع، حيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 7٪ في الربع الثاني من عام 2017، بعد أن وضعت الاسهم السعودية على لائحة المراقبة لاحتمال إدراجها في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. واستقرت القيمة السوقية للأسواق الخليجية عند 971 مليار دولار مع حلول نهاية الربع، مسجلة زيادة بلغت قيمتها 17 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2017، على خلفية الإرتفاع السعودي.



