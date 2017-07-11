ما الذي دعم أرباح اكسترا للربع الثاني؟

أعلنت اكسترا عن تحقيق مجموعة قوية من النتائج للربع الثاني مدعومة بتسارع مكاسب حصص الشركة في السوق، في رأينا. وجاء صافي الربح الذي بلغ 43 مليون ريال (بارتفاع بنسبة 256% على أساس سنوي) أعلى كثيرا من تقديراتنا التي بلغت 22 مليون ريال (متوسط تقديرات المحللين في السوق : 19 مليون ريال).

والعاملان الرئيسيان وراء تجاوز الأرباح بدرجة كبيرة لتقديرات المحللين هما: (أ) نمو الايرادات بنسبة 15% على أساس سنوي ، أي أعلى كثيرا من تقديراتنا التي أشارت الى نمو بنسبة 6% على أساس سنوي، مدعومة باستمرار تحقيق المكاسب في حصة السوق (حققت اكسترا مكاسب تراوحت بين 150-180 نقطة أساس في حصة السوق في 2016) ، و(ب) مصروفات المبيعات والمصروفات العمومية والادارية كانت أقل من التقديرات عند 12.6% ( تقديراتنا :14.5%).