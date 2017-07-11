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ما الذي دعم أرباح اكسترا للربع الثاني؟

المصدر: العربية.نت
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أعلنت اكسترا عن تحقيق مجموعة قوية من النتائج للربع الثاني مدعومة بتسارع مكاسب حصص الشركة في السوق، في رأينا. وجاء صافي الربح الذي بلغ 43 مليون ريال (بارتفاع بنسبة 256% على أساس سنوي) أعلى كثيرا من تقديراتنا التي بلغت 22 مليون ريال (متوسط تقديرات المحللين في السوق : 19 مليون ريال).

والعاملان الرئيسيان وراء تجاوز الأرباح بدرجة كبيرة لتقديرات المحللين هما: (أ) نمو الايرادات بنسبة 15% على أساس سنوي ، أي أعلى كثيرا من تقديراتنا التي أشارت الى نمو بنسبة 6% على أساس سنوي، مدعومة باستمرار تحقيق المكاسب في حصة السوق (حققت اكسترا مكاسب تراوحت بين 150-180 نقطة أساس في حصة السوق في 2016) ، و(ب) مصروفات المبيعات والمصروفات العمومية والادارية كانت أقل من التقديرات عند 12.6% ( تقديراتنا :14.5%).

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