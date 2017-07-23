تعرف على أداء سوق العقارات في الكويت بالربع الثاني

تقرير بنك الكويت الدولي عن أداء السوق العقارية في الكويت بالربع الثاني من 2017.، والذي رصد ارتفاع مبيعات السوق العقاري خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 3.5% مقارنة بمبيعات الربع السابق، حيث بلغت مبيعات العقار الإجمالية (عقود ووكالات) نحو 695 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 672 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2016، كما جاءت المبيعات أعلى بنحو 5% من مستوياتها خلال الربع المقابل من العام الماضي. فيما استمر مؤشر عدد الصفقات الكلية المسجلة في السوق في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليبلغ 1533 صفقة، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 10% على أساس ربعي وبأكثر من 20% مقارنة بعدد الصفقات المنفذة خلال الربع المقابل من العام الماضي، في المقابل فقد تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بواقع 6% على أساس ربعي ليبلغ 454 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة، مسجلا لتراجع بنسبة فاقت 13% على أساس سنوي.