كيف كانت عملية الدمج والاستحواذ إقليميا بالربع الثاني؟

على الرغم من استمرار الاضطراب السياسي، ظل انجاز المعاملات عبر الحدود ثابتاً على الصعيد العالمي في الربع الثاني من عام 2017، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في نشاط المعاملات وذلك وفقاً لمؤشر بيكر مكنزي عن عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.

وانخفض المؤشر العالمي، الذي يتتبع نشاط المعاملات ربع السنوية باستخدام خط الأساس 100، إلى 233 للربع الثاني من عام 2017، بانخفاض بنسبة 4% عن الربع السابق من العام ولكن بنسبة 15% عن الربع الثاني من عام 2016. كما شكلت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الربع الثاني من عام 2017، نسبة 36% ونسبة 47% من حجم وقيمة المعاملات العالمية على التوالي.



