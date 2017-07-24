كفاءة الانفاق الرأسمالي يعزز أرباح المراعي الفصلية

جاء صافي ربح المراعي للربع الثاني الذي بلغ 674 مليون ريال ، متوافقا مع تقديراتنا ومع متوسط تقديرات المحللين التي بلغت مليون ريال 661 و 670 مليون ريال على التوالي. بيد أن الايرادات استمرت ضعيفة .فبعد أن حققت ايرادات خلال أرباع السنة الثلاثة الأخيرة (0-2.5% على أساس سنوي) ، فقد انخفضت ايرادات الربع الثاني بنسبة 4.2% على أساس سنوي، ويعزى ذلك أساسا الى انخفاض بنسبة 3.8% في ايرادات الشركة من المملكة (2/3 الايرادات الكلية للشركة ) وبنسبة 22.5% من ايرادات الشركة في الدول الأخرى ( يعزى ذلك أساسا الى خفض قيمة الجنيه المصري).