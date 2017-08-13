الراجحي كابيتال: تحليل ميزانية السعودية بالربع الثاني

في تقرير صدر اليوم من شركة الراجحي كابيتال حول الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية عن أداء الميزانية في الربع الثاني من 2017، قالت الشركة إن الميزانية تواصل تحقيق مستهدفاتها المالية.

وذكرالتقرير أن حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت عن عجز في الربع الثاني بلغ 46.5 مليار ريال للربع الثاني، أي أعلى من العجز الذي تم الاعلان عنه في الربع الأول. ولا يزال العجز المالي للنصف الأول الذي بلغ 72.7 مليار ريال، أفضل من العجز المستهدف خلال النصف الأول والذي يبلغ 99 مليار ريال.

وبناء على توقعات الراجحي فإن الشركة تعتقد أن العجز المالي من المحتمل أن يكون قريبا من توقعات وزارة المالية (198 مليار ريال) والذي يمثل نسبة 8.2% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ولكن اقل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 9.3%.