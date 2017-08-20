الراجحي: هذا تحليل نتائج الحمادي للتنمية والاستثمار

قالت شركة الراجحي كابيتال إن نتائج شركة الحمادي للتنمية في الربع الثاني 2017، جاءت متوافقة بدرجة كبيرة مع تقديراتنا. فقد نمت ايرادات الشركة بنسبة 28% تقريبا على أساس سنوي لتصل الى 177 مليون ريال، بينما قفز صافي الربح بنسبة 24.4% على أساس سنوي الى 25.7 مليون ريال، وجاء متوافقا أيضا مع تقديراتنا التي أشارت الى 25 مليون ريال.

ومن المتوقع أن يظل معدل النمو مرتفعا في النصف الثاني مدعوما بتحسن استغلال المستشفيات القائمة حاليا ،وفي العام القادم مع بدء التشغيل لمستشفى الشركة بحي النزهة ( يتوقع أن يبدأ في اواخر 2017 أو مستهل 2018). ولا نتوقع أن تعلن الشركة عن توزيعات أرباح لهذا العام أيضا نظرا لتصاعد الذمم المدينة والتوسع الذي تشهده الشركة حاليا. هذا ، وقد أبقينا على سعرنا المستهدف لسهم الشركة الذي يبلغ 40 ريالا ، كما جاء تصنيفنا للشركة محايدا متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.