مكاسب الاستثمار ترفع أرباح الشركات الكويتية

أظهرت النتائج المالية للنصف الأول من العام 2017 والخاصة بالشركات المدرجة في البورصة الكويتية ارتفاعا ملحوظا في الأرباح، ولكن لا يزال ضعف وتيرة نمو الإيرادات يشير إلى تباطؤ نشاط قطاع الأعمال. وقد كانت الزيادات التي سجلها قطاع الخدمات المالية هي المحرك الرئيسي للنمو لاسيما بعد أن ساهمت المكاسب الاستثمارية بداية العام في إنعاش أداء الشركات. وفي المقابل، أظهرت نتائج الشركات في القطاعات الأخرى كالشركات الاستهلاكية تباطؤاً ملحوظا في البيئة التشغيلية. فيما تركت الإعلانات عن الأرباح أثراً جيداً على مستوى الثقة في سوق الأسهم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بواقع 6.4٪ خلال فترة إعلان الأرباح.