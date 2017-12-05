استقرار الأسعار ينشط سوق العقارات بالكويت خلال أكتوبر

استمر نشاط سوق العقار في الكويت بالتحسن تماشياً مع قوة نمو المبيعات واستقرار الأسعار. فقد سجل القطاع نمواً قوياً بواقع 46 ٪ على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، مسجلاً أعلى نمو شهري منذ شهر يونيو من العام 2014 لتصل المبيعات إلى 21619 مليون دينار، وذلك على إثر انتعاش النشاط في قطاع العقار التجاري وقوة مبيعات قطاع العقار السكني.

وتسارع إجمالي الصفقات إلى 450 وِحدة في أكتوبر، مرتفعاً بواقع 23 ٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وحافظت الأسعار على وتيرة التعافي بشكل عام باستثناء مؤشر أسعار المنازل السكنية الذي عاد إلى مستوياته في أوائل العام 2017.