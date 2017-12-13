ما هي العوامل التي أدت إلى تحريك السوق السعودي؟

استطاع سوق تداول تحديد اتجاهه في نوفمبر 2017 اذ سجل ارتفاعا بنسبة 1%، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 4.8% خلال شهر أكتوبر 2017 رغما عن الارتفاع في سعر خام نفط غرب تكساس بنسبة 5.2%.

بيد أننا نعتقد أن سوق تداول لم يستوعب بعد كل الارتفاع في سعر خام غرب تكساس (انخفض تاسي بنسبة 3.5% خلال الثلاثة شهور الأخيرة مقارنة بارتفاع بنسبة 21.5% في أسعار خام نفط غرب تكساس)، وذلك لأن المستثمرين (أ) ينتظرون وضوح الرؤية حول مدى والجداول الزمنية لرفع أسعار الطاقة/الكهرباء والمياه، وطرح برنامج حساب المواطن ،(ب) قد استوعبوا النتائج السلبية المترتبة من حملة مكافحة الفساد في النصف الأول من نوفمبر 2017.