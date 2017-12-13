عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أبحاث

ما هي العوامل التي أدت إلى تحريك السوق السعودي؟

رابط مختصر

استطاع سوق تداول تحديد اتجاهه في نوفمبر 2017 اذ سجل ارتفاعا بنسبة 1%، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 4.8% خلال شهر أكتوبر 2017 رغما عن الارتفاع في سعر خام نفط غرب تكساس بنسبة 5.2%.

بيد أننا نعتقد أن سوق تداول لم يستوعب بعد كل الارتفاع في سعر خام غرب تكساس (انخفض تاسي بنسبة 3.5% خلال الثلاثة شهور الأخيرة مقارنة بارتفاع بنسبة 21.5% في أسعار خام نفط غرب تكساس)، وذلك لأن المستثمرين (أ) ينتظرون وضوح الرؤية حول مدى والجداول الزمنية لرفع أسعار الطاقة/الكهرباء والمياه، وطرح برنامج حساب المواطن ،(ب) قد استوعبوا النتائج السلبية المترتبة من حملة مكافحة الفساد في النصف الأول من نوفمبر 2017.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر