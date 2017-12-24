كيف أثر أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ أميركا على الأسواق؟

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، وسيبدأ سريان معظم التعديلات في مشروع القانون اعتباراً من يناير 2018.

وما يثير الاهتمام هو أن أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ أميركا من حيث الحجم لم يحرّك الأسواق، وكان من الواضح أن هذا الأمر قد تم احتسابه بالفعل على مدى العام.

وكانت نبرة السوق أخيراً تجاه فوائد الخفض الضريبي قد انخفضت، إذ إن الأسواق تتوقع أن يطغى ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع العجز الحكومي على التأثيرات الإيجابية لهذا الخفض.

وسيكلّف الإصلاح الضريبي تقريباً 1.5 تريليون دولار أميركي على مدى السنوات العشر القادمة. ويتوقع البنك المركزي الأميركي "ارتفاعا متواضعا" في النمو الاقتصادي نتيجة التعديل الضريبي.