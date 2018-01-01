الكويت.. 4.6% نمو سنوي لقروض البنوك

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن الائتمان (منح القروض من مختلف البنوك الكويتية) في أكتوبر جاء أدنى من التوقعات، إلا أن نموه قد ارتفع إلى 4.6٪ على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية. فقد تراجع إجمالي الائتمان خلال الشهر بواقع 220 مليون دينار. وبينما جاء هذا التراجع نتيجة الانخفاض المعتاد في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، إلا أن الضعف قد جاء أيضاً من بعض قطاعات الأعمال الأخرى. وقد تحسن نمو الائتمان السنوي تماشياً مع تلاشي أثر مدفوعات "أميركانا" العام الماضي. وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً بعد أن سجلت زيادات متتالية على مدى شهرين.