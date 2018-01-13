تراجع مبيعات العقار في الكويت

قال بنك الكويت الوطني في تقرير له إن مبيعات قطاع العقار في نوفمبر تراجعت إلى أقل من 150 مليون دينار بعد الأداء القوي الذي سجلته في أكتوبر، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن اتجاه الأسعار عبر القطاعات المختلفة لا يزال يشير نحو الاستقرار. وبلغت مبيعات قطاع العقار 147.3 مليون دينار في نوفمبر في جميع القطاعات من 301 صفقة. ويبدو هذا الرقم ضعيفاً مقارنة بمستوى الشهر السابق البالغ 216.9 مليون دينار. وفي ذات الوقت، شهد انكماش الأسعار مزيداً من الاعتدال في مختلف القطاعات خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية مستويات إيجابية للمرة الأولى منذ عام ونصف.