ارتفاع اللقيم يهوي بأرباح "المتقدمة" بالربع الرابع

بينما ارتفعت الايرادات لعام 2017 بكامله بنسبة 11.5% على أساس سنوي( كانت في معظمها متوافقة مع تقديراتنا)، فقد انخفض ربح التشغيل بنسبة15% نظرا لارتفاع تكلفة البروبان بنسبة38%.وكان صافي الربح الذي بلغ 631 مليون ريال، منخفضا بنسبة 14%، وجاء دون تقديراتنا التي بلغت 687 مليون ريال بسبب ارتفاع التكاليف والخسائر(الربع الرابع) التي أعلنت عنها شركتها الزميلة في كوريا، المتقدمة .

ونتيجة لربح السهم الذي بلغ 2.8 ريال، فقد بلغت نسبة توزيعات الأرباح لعام 2017 ، 87% .وربما تكون هناك تحديات تواجه الشركة نظرا لبقاء سعر اللقيم مرتفعا نتيجة لاستمرار أسعار النفط في مستواها الجيد، بينما يمكن أن ترتفع أسعار المنتجات بشكل تدريجي فقط لا يتوافق مع معدل ارتفاع أسعار النفط( مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها الدفاعية) .