أبرز العوامل التي أثرت على نتائج "سافكو" بالربع الأخير

أعلنت شركة سافكو عن إجمالي أرباح عام 2017 بقيمة 879 مليون ريال سعودي، بانخفاض بلغ ما يقرب من 15% عن مثيلها بالعام السابق، وذلك تأثراً بانخفاض حجم المبيعات نتيجة الإغلاق المخطط لبعض مصانعها، وارتفاع تكاليف التشغيل والنفقات غير النقدية. كما انخفضت إيرادات عام 2017 بنسبة 3.4% أي حوالي 5% أقل من تقديراتنا، بينما ارتفع سعر اليوريا بنسبة 13% عن مثيله بالعام السابق (متوسط أسبوعي).

وارتفع سعر سهم سافكو بنسبة 15% تقريبًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، محاكياً ارتفاع سعر اليوريا الذي بلغ ما نسبته (13%). ونعتقد أنه من غير المرجح استمرار الارتفاع في سعر اليوريا وذلك تحت وطأة مجموعة من العوامل الذي تحد من هذا الارتفاع. كما نتوقع أن يكون سعر اليوريا 250 دولار أميركي للطن في العام المالي 2018، حيث لا زالت تلوح بعض المخاوف من زيادة المعروض من اليوريا.