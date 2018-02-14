كيف تنظر "الراجحي المالية" لقطاع التأمين بالسعودية

حتى بعد انخفاض مؤشر التأمين السعودي بنسبة 10 ٪ منذ الربع الثالث من عام 2017 ، وعدم اليقين على المدى القريب، تتداول شركات التأمين بمضاعفات ربحية أعلى بلغ متوسط مكرر الربحية الأرباح مقارنة بالبنوك السعودية.

وتظهر البيانات وتوزيع الأرباح، والحساسية العالية لأسعار أقساط التأمين، واحتمالية تغير الأنظمة، وتأثير رفع أسعار الفائدة من بنك

الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنوك السعودية، بالنظر إلى مبالغ الاستثمار العالية في أصول الدخل الثابت، ومن الناحية النظرية، عند نسب توزيع أرباح أقل من البنوك وارتفاع تكلفة حقوق الملكية، فإن التقييمات الحالية تنطوي على توقعات نمو أعلى بكثير.

ومن المتوقع أن يصبح نمو الأرباح ضعيفا على المدى القريب والمتوسط.