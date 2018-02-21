الراجحي المالية: هذه أسباب قوة أداء الأسهم السعودية

تقرير شركة الراجحي المالي حول أداء سوق الأسهم السعودية: استمر سوق (تداول) في الارتفاع في شهر يناير 2018، متخطيا أعلى مستوى سجله خلال عامين كان قد شهده آخر مرة في أكتوبر 2015. ومن المرجح أن تكون العوامل التالية هي التي دعمت هذا الارتفاع : (أ) أسعار النفط القوية – ارتفع المتوسط الشهري لسعر نفط غرب تكساس بنسبة 9.8% في يناير 2018، مما أضاف إلى ارتفاعه بنسبة 2.3% في ديسمبر 2017 وبنسبة 9.8% في نوفمبر 2017، (ب) الحافز المالي عن طريق منح "بدل تكلفة غلاء المعيشة" لمرة واحدة لعام 2018 (من المحتمل أن تحقق منافع كلية تبلغ قيمتها 40 مليار ريال لإنفاق المستهلكين)، إلى جانب الإعلانات المرتبطة بإعادة العلاوات السنوية للعاملين بالدولة – والتي سيؤدي كل منها إلى إزالة أثر القيمة المضافة وزيادة أسعار الجازولين/الكهرباء لمعظم الأسر السعودية، كما من شأن ذلك أيضا أن يساعد في نمو حجم القروض المقدمة من البنوك، و(ج) احتمال إدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشري فوتسي ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة خلال هذا العام. وقد أدت العوامل المذكورة آنفا، إلى زيادة رغبة المستثمرين في قطاع البنوك، الذي كان هو القطاع القيادي إذ أدى إلى رفع سوق تداول بنسبة 9.2% خلال الشهرين الأخيرين.