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كيف دعمت مبيعات العقار الاستثماري سوق الكويت؟

المصدر: العربية.نت
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سجلت المبيعات العقارية في الكويت مزيداً من الارتفاع خلال شهر يناير من العام 2018، نظراً لاستمرار قوة مبيعات العقار السكني وتسجيل العقار الاستثماري أضخم زيادات شهرية له منذ سنوات.

وقد استهلت القطاعات العقارية الثلاثة العام الجديد بتسجيل قوة في مبيعاتها، إذ بلغ إجمالي المبيعات 266 مليون دينار في يناير 2018، وقفز نموه بواقع 26٪ على أساس سنوي.

في المقابل، شهدت الصفقات نمواً طفيفاً بلغ 1.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 375 صفقة.

ويعزى بعض هذا النمو إلى تأثيرات قاعدية، حيث شهد النشاط ركوداً في يناير 2017، بعد أن سجل أداءً قوياً في ديسمبر 2016.

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