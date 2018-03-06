تراجع قيمة العقود في الكويت 28% خلال 2017

تراجعت القيمة الإجمالية للعقود المرسية في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال العام 2017. إذ تشير "ميد" للمشاريع إلى بلوغ قيمة المشاريع المرسية 4.0 مليارات دينار، متراجعة عن متوسطها لفترة الخمس سنوات البالغ 5.0 مليارات دينار. وقد عوّض الارتفاع الكبير في عقود قطاع الطاقة والمياه مقارنة بالسنوات السابقة عن التباطؤ الذي شهدته وتيرة ترسية المشاريع في القطاعات الأخرى، أهمها قطاع النقل والمواصلات وقطاع البناء والتشييد.