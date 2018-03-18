NBK: السياسات الأميركية ترسم مسار الأسواق

لم تكن أرقام #التضخم الأميركي الأخيرة مرتفعة أو منخفضة جداً، بل كانت كافية لدعم التوقع برفع مجلس الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذه السنة.

فقد عززت بيانات التضخم الأميركي الأسبوع الماضي ثقة السوق مؤقتاً، مع ارتفاع مستقبليات S&P 500 وتراجع عوائد السندات.

وكان تقرير التضخم حيادياً بما يكفي ليطغى عليه بسرعة الاضطراب السياسي في واشنطن، عندما أقال الرئيس دونالد ترمب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، فتراجعت أسواق الأسهم الأميركية فوراً.

وقد يساعد عدم وجود مفاجأة كبيرة في ارتفاع أرقام التضخم على استعادة أسواق الأسهم والسندات بعض الهدوء، بعد أن صدمت بتقرير عمل يناير الذي أظهر أن الأجور ارتفعت أسرع بكثير من المتوقع.

ومع زوال المخاوف التضخمية، يستمر الاضطراب السياسي الأميركي ملقياً بظلاله على مرحلة مثالية في أميركا، تناسب أسواق الأسهم.

السياسات الأميركية تملي مسار الأسواق