NBK: رفع أسعار الفائدة لا يدعم الدولار

كان الأسبوع الماضي حافلا بالأحداث نسبياً، إذ مضى مجلس الاحتياط #الفيدرالي في أول رفع له لأسعار الفائدة في 2018.

ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وهي اللجنة المنوط بها وضع السياسة النقدية الأميركية، النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 1.5% - 1.75% مع توقعها بتسارع التضخم في الأشهر القادمة.

وبالرغم من أن الفيدرالي رفع #أسعار_الفائدة ورفع المعدل المستهدف في المدى الطويل، إلا أن توقع السياسة فشل في عكس مسار #الدولار المتراجع. فقد تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في 30 يوماً فور صدور البيان، وهو الآن أقل بنسبة 3% منذ بداية السنة.

وخسر الدولار بشكل ملحوظ 10% من قيمته مقابل سلة من العملات في 2017.

رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لا يساهم في رفع الدولار