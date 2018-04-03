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NBK: أسواق الأسهم تنهي الربع الأول بالمنطقة الحمراء

المصدر: العربية.نت
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أقفلت #أسواق_الأسهم العالمية شهر مارس على أداء سلبي بصفة عامة، فقد هبط مؤشر مورغان ستانلي العالمي لجميع الدول بنسبة 2.4% ليقفل الربع الأول من العام 2018 في المنطقة الحمراء متراجعاً بنسبة 1.4%.

وسجلت الأسهم في الأسواق الأميركية خسائر بنسبة 2.7% و3.7% لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" على الترتيب.

كما أن الأداء السلبي على مدى الشهرين الماضيين قضى تماماً على أي أرباح تحققت في يناير، حيث أنهى "ستاندرد آند بورز 500" الربع الأول من العام متراجعاً بنسبة 1.2% في حين بلغ تراجع "داو جونز" حوالي 2.5%.

كلمات دالّة

#أسواق الأسهم, #الربع الأول 2018

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