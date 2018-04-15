لماذا يتخذ الدولار منحى هبوطياً؟

كان الأسبوع الماضي ضحلاً جدا بالبيانات الاقتصادية مع استمرار تنامي الاضطراب السياسي العالمي. وبالتالي، كان احتمال اشتباك بين القوى الغربية وروسيا في #سوريا مهيمناً في الغالب على اتجاه الأسواق.

وفي هذه الأثناء، انخفض منسوب التوتر من #حرب_تجارية بعد أن قدمت كل من أميركا والصين بوادر إيجابية. فقد وعد الرئيس الصيني بخفض الضرائب على الواردات وفتح الأسواق أكثر، فيما أشار الرئيس #ترمب إلى أن المفاوضات مع الصين ستفضي إلى نتائج إيجابية، وكرر تفاؤله حيال اتفاقية "نافتا".

وعلى صعيد العملات، كان #الدولار ضعيفاً في بداية الأسبوع عقب صدور آخر تقرير للرواتب غير الزراعية، والذي جاء أضعف من المتوقع.

واستمر الزخم السلبي للدولار يوم الأربعاء بسبب احتمال التدخل العسكري الأميركي في سوريا. وتغير المسار السلبي للدولار في نهاية الأسبوع بعد أربعة أيام من التراجع مع تضاؤل المخاوف حيال الخطر من اشتباك بين القوى الغربية وروسيا في سوريا. وإضافة لذلك، قدّمت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المزيد من الإقناع لرفع سعر الفائدة في يونيو. وفي الإجمال، تمكن الدولار الأميركي من التراجع بنسبة %0.40 خلال الأسبوع الماضي.

NBK: هواجس حرب فعلية تحل محل الحرب التجارية